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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبد الناصر زيدان الإعلامي أن المدير الفني لفريق بيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، ساعد نادي الأهلي على الفوز والاقتراب من التتويج بلقب الدوري المصري.

عبدالناصر زيدان: كرونسلاف يورتشيتش ساعد الأهلي على الفوز بالمباراة

وأشار زيدان خلال برنامجه "ملعب الشمس" على قناة الشمس إلى أن يورتشيتش أظهر احتراما كبيرا للأهلي خلال المباراة، وأنه لم يقدم أي تغييرات تكتيكية أو فنية تذكر خلال الـ 90 دقيقة من المباراة.

وأضاف زيدان أن المدرب الكرواتي بدا تائها خلال اللقاء، ولم يتمكن من إضافة أي عنصر جديد يمكن أن يؤثر في مجريات المباراة.

واختتم زيدان تصريحاته بتأكيد أن أداء يورتشيتش كان مساهما في تسهيل المهمة على الأهلي وتعزيز فرصه في المنافسة على لقب الدوري المصري.

