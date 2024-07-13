نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: الأهلي سيحسم الدوري في حالة الفوز بمباراة بيراميدز القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود فتح الله نجم نادي الزمالك السابق عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واسم الفائز باللقب في حالة فوزه أمام الآخر ضمن منافسات دوري نايل.

الأهلي سيحسم الدوري في حالة الفوز بمباراة بيراميدز القادمة

وقال فتح الله في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "توقيت ضربة الجزاء التي صنعها حسين الشحات اعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى المباراة ولكن إذا لم يتعادل كانت الكفة ستكون لبيراميدز حيث يملك الحلول بدكة البدلاء".

وتابع: "الماتشات الكبيرة أمام الأهلي والزمالك توجد بها تفاصيل صغيرة وسيناريوهات يجب التركيز بها طوال المباراة وأفشة نزل باخر 7 دقائق وليس غاضب بل جاهز ورد فعله طبيعي وسجل هدف قاتل وفاز الأهلي رغم قرب بيراميدز".

واختتم حديثه: "بيراميدز قدم مباراة جيدة وكان مقاتل وند بند للأهلي ولا يمكن قول أنه صاحب اللقب لأنه يوجد عدة مباريات لم يلعبها والفارق بينهم بالأرقام لا يوضح أي شئ ولكن إذا فاز الأهلي يتوج باللقب وكذلك بيراميدز في حالة وقوع المارد الأحمر سواء تعادل أو خسارة بمبارياته القادمة".

