الرياضة

مهيب عبد الهادي: بيراميدز افتقد هذا الثنائي أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وأسباب الفوز على نظيره بيراميدز اف سي ضمن منافسات دوري نايل بالجولة 14.

مهيب عبد الهادي: بيراميدز افتقد هذا الثنائي أمام الأهلي

وقال مهيب في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "مما لا شك به المباراة افتقدت رمضان صبحي وإبراهيم عادل بالنسبة لبيراميدز اف سي فهم قوة الفريق وعلي معلول كذلك للأهلي".

وتابع: "والسولية غيابه مؤثر ولكنه مصاب وكان يقدم مستوى رائع بالفترة الأخيرة وكان وجود رمضان سيفرق مع بيراميدز فوجود قائد بالملعب يتحدث مع لاعبيه أفضل بكثير".

وأنهى: "رمضان صبحي بالسنين الأخيرة كنا ندفع به بكل المباريات الكبيرة أمام الأهلي والزمالك رغم اصابته ولم يكن سليم بنسبة 100% وهو لا يحب الخسارة ومتربى على كدة من صغره ودي سمات شخصية والكرتي وتوريه ومصطفى فتحي ولاكاي لم يكونوا بحالتهم".
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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