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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وأسباب الفوز على نظيره بيراميدز اف سي ضمن منافسات دوري نايل بالجولة 14.

علاء ميهوب يكشف أسباب فوز الأهلي على بيراميدز

وقال علاء ميهوب في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "حسين وطاهر محمد طاهر كانوا رائعين بالجبهة اليمنى واليسرى وعند تسجيل الهدف وبضربة الجزاء كان الشحات بمفرده تماما وراه محمد حمدي فقط".

وتابع: "تركيز بيراميدز بالمباراة لم يكن موجود والمدرب أخطئ بالتشكيل والتغييرات ولم يقرأها بشكل صحيح وهذا ساعد الأهلي كثيرا في الفوز بخبراته وبالتفاصيل الصغيرة".

وقال إسماعيل يوسف: "إمام عاشور يتميز عندما يكون ثالث بالمقدمة وهو يملك قدرات جيدة للدفاع ولديه تمريرات مميزة وسرعة كبيرة وتكتل خط وسط بيراميدز اثر باداءه وإذا كان بمركزه المعتاد كان سيعود أفضل وهو من أحسن لاعبين الدوري هذا الموسم والمساحات كانت قليلة والرقابة أشد والأمور تعتمد على ذكاء اللاعب وكيفية استغلال موهبته".

