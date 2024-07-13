نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل نهائي يورو 2024.. ثبتها بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يزداد بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة 2024 والتي تجمع بين إسبانيا وإنجلترا.

ونستعرض معكم متابعينا الأعزاء خلال الأسطر القليلة القادمة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي اليورو 2024 والتي يهتم بها الجمهور.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي اليورو

وتلعب مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي اليورو مساء الأحد على الملعب الأولمبي، والموافق الرابع عشر من يوليو الجاري.

وتحددت الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كموعد لنقل المباراة المرتقبة بين منتخب إنجلترا وإسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي أمم أوروبا

القناة الإسبانية: TV 3 Catalunya

القمر الصناعي: قمر هيسباسات 30 غربًا

تردد القناة: 11347

معدل ترميز القناة: 20858

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الفرنسية: L’Equipe TV

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 5 غرب

تردد القناة: 12648

معدل ترميز القناة: 29500

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية: Solo calcio

القمر الصناعي: قمر هوتبيرد 13 شرق

تردد القناة: 11179

معدل ترميز القناة: 27500

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية: Sport italia

تردد القناة: 12341

معدل ترميز القناة: 31400

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة بي ان سبورت ماكس على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3