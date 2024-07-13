نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل نهائي يورو 2024.. ثبتها بالمجان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يزداد بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة 2024 والتي تجمع بين إسبانيا وإنجلترا.
ونستعرض معكم متابعينا الأعزاء خلال الأسطر القليلة القادمة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي اليورو 2024 والتي يهتم بها الجمهور.
موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي اليورو
وتلعب مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي اليورو مساء الأحد على الملعب الأولمبي، والموافق الرابع عشر من يوليو الجاري.
وتحددت الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كموعد لنقل المباراة المرتقبة بين منتخب إنجلترا وإسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي أمم أوروبا
القناة الإسبانية: TV 3 Catalunya
القمر الصناعي: قمر هيسباسات 30 غربًا
تردد القناة: 11347
معدل ترميز القناة: 20858
استقطاب القناة: أفقي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الفرنسية: L’Equipe TV
القمر الصناعي: قمر يوتلسات 5 غرب
تردد القناة: 12648
معدل ترميز القناة: 29500
استقطاب القناة: عمودي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الإيطالية: Solo calcio
القمر الصناعي: قمر هوتبيرد 13 شرق
تردد القناة: 11179
معدل ترميز القناة: 27500
استقطاب القناة: أفقي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الإيطالية: Sport italia
تردد القناة: 12341
معدل ترميز القناة: 31400
استقطاب القناة: عمودي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
قناة بي ان سبورت ماكس على نايل سات
التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3