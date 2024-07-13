نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي أمم أوروبا لهذه النسخة 2024.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي، مباراة إسبانيًا أمام إنجلترا مساء الأحد القادم، والموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وإنجلترا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في أمم أوروبا

وتنقل مباراة إسبانيا وإنجلترا في بطولة أمم أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

القناة الإسبانية: TV 3 Catalunya

القمر الصناعي: قمر هيسباسات 30 غربًا

تردد القناة: 11347

معدل ترميز القناة: 20858

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الفرنسية: L’Equipe TV

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 5 غرب

تردد القناة: 12648

معدل ترميز القناة: 29500

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية: Solo calcio

القمر الصناعي: قمر هوتبيرد 13 شرق

تردد القناة: 11179

معدل ترميز القناة: 27500

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية: Sport italia

تردد القناة: 12341

معدل ترميز القناة: 31400

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة بي ان سبورت ماكس على نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة TRT التركية على القمر التركي

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة ZDF على قمر استرا

التردد: 11362

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة ZDF على قمر هوت بيرد

التردد: 11054

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6