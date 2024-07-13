نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي أمم أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي أمم أوروبا لهذه النسخة 2024.
ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي، مباراة إسبانيًا أمام إنجلترا مساء الأحد القادم، والموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري.
وتنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وإنجلترا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في أمم أوروبا
وتنقل مباراة إسبانيا وإنجلترا في بطولة أمم أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.
القناة الإسبانية: TV 3 Catalunya
القمر الصناعي: قمر هيسباسات 30 غربًا
تردد القناة: 11347
معدل ترميز القناة: 20858
استقطاب القناة: أفقي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الفرنسية: L’Equipe TV
القمر الصناعي: قمر يوتلسات 5 غرب
تردد القناة: 12648
معدل ترميز القناة: 29500
استقطاب القناة: عمودي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الإيطالية: Solo calcio
القمر الصناعي: قمر هوتبيرد 13 شرق
تردد القناة: 11179
معدل ترميز القناة: 27500
استقطاب القناة: أفقي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الإيطالية: Sport italia
تردد القناة: 12341
معدل ترميز القناة: 31400
استقطاب القناة: عمودي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
قناة بي ان سبورت ماكس على نايل سات
التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة TRT التركية على القمر التركي
التردد: 11054
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة ZDF على قمر استرا
التردد: 11362
الاستقطاب: H
معدل الترميز: 22000
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة ZDF على قمر هوت بيرد
التردد: 11054
الاستقطاب: H
معدل الترميز: 22000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6