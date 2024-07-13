نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب بيراميدز في دوري نايل 2023-2024 بعد مباراة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط نادي بيراميدز في فخ الهزيمة أمام النادي الأهلي في المباراة المؤجلة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتلقى أصحاب القمصان السماوية هزيمتهم الثانية بهدفين مقابل ثلاث أهداف للأهلي.

وعلى الرغم من الهزيمة مازال بيراميدز على الصدراة برصيد 68 نقطة، وبفارق 8 نقاط و 4 مباريات عن النادي الأهلي.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز - 68 نقطة - 28 مباراة.

2- الأهلي - 60 نقطة - 24 مباراة.

3- المصري - 51 نقطة - 29 مباراة.

4- مودرن سبورت - 47 نقطة - 29 مباراة.

5- الزمالك- 44 نقطة - 25 مباراة.

6- سموحة- 42 نقطة - 28 مباراة.

7- إنبي- 42 نقطة - 29 مباراة.

8- زد - 41 نقطة - 27 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 41 نقطة - 29 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 38 نقطة - 30 مباراة.

11- طلائع الجيش - 35 نقطة - 30 مباراة.

12- البنك الأهلي - 33 نقطة - 29 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 29 نقطة - 30 مباراة.

16- بلدية المحلة - 23 نقطة - 29 مباراة.

17- المقاولون العرب - 20 نقطة - 28 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 30 مباراة.