نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الأهلي في دوري نايل 2023-2024 بعد مباراة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على حساب بيراميدز في المباراة المؤجلة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، ليعود المارد الأحمر من جديد لطريق الانتصارات بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة الموسم الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بعد الوصول للنقطة 60 ولكن من 24 مباراة ليواصل الزحف نحو اللقب المفضل لجماهير المارد الاحمر.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز - 68 نقطة - 28 مباراة.

2- الأهلي - 60 نقطة - 24 مباراة.

3- المصري - 51 نقطة - 29 مباراة.

4- مودرن سبورت - 47 نقطة - 29 مباراة.

5- الزمالك- 44 نقطة - 25 مباراة.

6- سموحة- 42 نقطة - 28 مباراة.

7- إنبي- 42 نقطة - 29 مباراة.

8- زد - 41 نقطة - 27 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 41 نقطة - 29 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 38 نقطة - 30 مباراة.

11- طلائع الجيش - 35 نقطة - 30 مباراة.

12- البنك الأهلي - 33 نقطة - 29 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 29 نقطة - 30 مباراة.

16- بلدية المحلة - 23 نقطة - 29 مباراة.

17- المقاولون العرب - 20 نقطة - 28 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 30 مباراة.