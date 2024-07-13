نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 13-7-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر متابعي كرة القدم سبت كروي هادئ، خاصة مع نهاية الدوريات العالمية واقتراب نهاية بطولتي كوبا اميركا 2024 وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وتنطلق اليوم مباراة وحيدة في الدوري المصري بينما يلعب في صباح الأحد مباراة تحديد المركز الثالث كوبا أمريكا 2024.

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

كندا: أوروجواي – الساعة 3 صبا

حا تنقل على قناة lequipe TV

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X سموحة – الساعة 9 مساء على قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة

مباريات ودية

بورتو X ناسيونال ماديرا – الساعة 10:30 صباحا

موناكو X سيركل بروج – الساعة 11:30 صباحا

توتنهام X كامبردج يونايتد – الساعة 1 ظهرا

فينورد X جينك – الساعة 2 ظهرا

آيندهوفن X كلوب بروج – الساعة 2 ظهرا

تشيسترفيلد X نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء

أياكس أمستردام X جلاسكو رينجرز – الساعة 5 مساء

دينامو زغرب X بشكتاش – الساعة 6:30 مساء

فناربخشة X ستراسبورج – الساعة 7:30 مساء