الرياضة

رسميًا.. محمد كمال مديرًا فنياًّ لفريق البنك الأهلي للكرة النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة نادي البنك الاهلي في إتمام التعاقد مع محمد كمال المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية، لقيادة الإدارة الفنية لفريق البنك الاهلي لكرة القدم النسائية في موسم 2024-2025

و علم دوت الخليج الرياضي بأنه تم توقيع العقود الأسبوع الماضي خلال جلسة جمعت بين اللواء اشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الاهلي ومحمد كمال المدير الفني لفريق البنك الاهلي لإتمام إجراءات التعاقد

رسميًا.. محمد كمال مديرًا فنياًّ لفريق البنك الأهلي للكرة النسائية

وجدير بالذكر أن محمد كمال هو أكثر المدربين تتويجًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم النسائية المصرية حيث حصد لقب الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية مع وادي دجلة 13 موسم.

وحصد محمد كمال كأس مصر للسيدات 6 مرات مع وادي دجلة، وصعد بفريق مستقبل وطن من القسم الثاني للدوري الممتاز،  كما ساهم بشكل كبير في ارتفاع تصنيف منتخب مصر من المركز 99 إلى مركز 88 بتصنيف الدولي للمنتخبات بالفيفا.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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