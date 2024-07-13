نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يضع الرتوش الاخيرة في صفقة نجم روما الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت التقارير الانجليزية عن إتمام نادي الاتحاد السعودي الاتفاق مع نادي روما الإيطالي علي ضم حسام عوار في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الفريق السعودي أتم الاتفاق مع اللاعب الجزائري علي كافة البنود الشخصية والتعاقدية للانضمام للفريق في الموسم الجديد.

وأفادت أن اتحاد جدة يضع الرتوش الأخيرة لضم الجزائري حسام عوار، واللاعب يضغط في الوقت الحالي على ناديه لإنهاء المفاوضات والانتقال إلى الفريق السعودي.

اتحاد جدة يقترب من ضم حسام عوار

وذكرت التقارير أن من المتوقع الاعلان عن الصفقة انتقال عوار إلي اتحاد جدة خلال الايام القادمة بمقابل 12 مليون جنية استرليني بالاضافة إلي بعض الامتيازات.

وانضم اللاعب الجزائري إلي صفوف روما الايطالي قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي عام 2023 في صفقة انتقال حر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 26 عام، مع الفريق الايطالي في 25 مباراة الموسم الماضي، أحرز خلالهم 4 أهداف، ولم يصنع أي تمريرة حاسمة.

