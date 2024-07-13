فياريال الإسباني يقترب من ضم مدافع مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية صباح اليوم عن إقتراب فياريال الإسباني من حسم صفقة الفرنسي ويلي كامبوالا مدافع مانشستر يونايتد خلال الاتتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن مانشستر يونايتد سيضع بند يسمح له في الحصول علي 30% من قيمة بيع المدافع الفرنسي صاحب الأصوال الكونغولية في المستقبل، بالأضافة إلي شرط إعادة الشراء المستقبلي للفريق الانجليزي.

فياريال يقترب من حسم صفقة ويلي كامبوالا

وأفادت أن المفاوضات مستمرة وتسير بشكل جيد حتي الآن لضم ويلي كامبوالا، ومن المتوقع الاعلان خلال الايام عن انتقال اللاعب بمقابل 10 مليون جنية استرليني.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عام، مع المان يونايتد الموسم الماضي في 8 مباريات، قدم خلالهم مستوي لافت للنظر وأداء وشخصية قوية بالرغم من مشاركته فى دقائق قليلة مع الفريق الانجليزي.

