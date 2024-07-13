نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. عقوبات نارية تنتظر الأهلي والزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي وآخر تطورات انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 13-7-2024 في السطور التالية:

عقوبات نارية تنتظر الأهلي والزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

تحوم الشكوك في الترة الأخيرة حول انسحاب أحد طرفي السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعدما توج الأحمر بدوري أبطال إفريقيا، والفارس الأبيض بالكونفدرالية.

وكان نادي الزمالك المرشح الأول للانسحاب من اللقاء، بعدما انتشرت الانباء عن رفضه خوض اللقاء أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، بعد انسحابه الأخير في قمة الدوري المصري الممتاز.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن العقوبات التي تنتظر فريقي الأهلي والزمالك، حال الانسحاب من مباراة السوبر الأفريقي للموسم المقبل.

ومن المقرر إقامة السوبر الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال كاف في بيان رسمي، أن المادة 17 من لائحة بطولة السوبر الأفريقي، تنص على أن الفريق الذي يتأهل للعب كأس السوبر، لكنه يرفض المشاركة فيها، لن يسمح له بالدفاع عن لقبه القاري.

بجانب أنه لن يسمح له باللعب في أي من مسابقات كاف للأندية لمدة 3 نسخ، عندما يكون النادي مؤهلا لذلك، على أن يكون الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن يفرضها كاف على الاتحاد الوطني سيجري فرضها على الفريق المتخلف.

وفقا للمادة 18، لا يُسمح للفرق التي تلعب كأس السوبر بوضع إعلانات على قمصانها دون موافقة كتابية من كاف، ويجب أن يكون أي إعلان من هذا القبيل متوافقا مع اللوائح الكاف التي جرى الحصول عليها مكتوبة.

آخر تطورات انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة



يعمل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني على الانتهاء من الحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت أغلب الصحف الإسبانية إلى أن النادي الكتالوني لديه اتفاق مع ويليامز للانتقال إلى صفوف البلوجرانا في الميركاتو الصيفي.

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو: "حسب المعلومات التي لدي: برشلونة بحاجة إلى عملية خروج في خط الهجوم من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز".

وأوضحت التقارير الإسبانية أن إدارة أتليتيك بيلباو تعلم بالفعل أن برشلونة أبلغ رابطة الليغا أن لديه الأموال اللازمة لدفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز.

آخر تطورات انتقال نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يريد الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للصحفي الإسباني ماتيو موريتو أن كانسيلو أخبر وكيل أعماله خورخي مينديز بأنه يرغب في البقاء ببرشلونة.

وأضاف موريتو أن كانسيلو رفض خلال الأشهر الأخيرة عروض من السعودية، والآن بدأ يتلقى اهتمام كبير من أندية أوروبا لكن اللاعب يُريد العودة إلى برشلونة فقط.

ويعمل ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة على التوصل لاتفاق مع مسؤولي مانشستر سيتي من أجل تمديد إعارة كانسيلو إلى الفاي٤ الكتالوني.

