نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. سبورت ميديا سيت: ميلان يخطط لضم بافلوفيتش.. ديلي ميل: مبابي يدخل عالم الاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 13-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

سبورت ميديا سيت: ميلان يخطط لضم بافلوفيتش

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت أن نادي ​ميلان​ يرغب بشدة في الحصول على المدافع ​بافلوفيتش​ لاعب فريق سالزبورغ النمساوي.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي الايطالي وصل الى مفاوضات متقدمة مع اللاعب لكن يبقى الاتفاق مع النادي النمساوي حول قيمة الصفقة.

ولفتت الشبكة إلى أنّ ميلان عرض عليه راتبا قدره ١.٥ مليون يورو في الموسم الواحد علما انه يتقاضى ٨٠٠ الف يورو مع ناديه الحالي.

ديلي ميل: مبابي يدخل عالم الاستثمار

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن اللاعب كيليان مبابي في طريقه لأن يصبح من ملاك الأندية.

نقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية بأن اللاعب المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد يرغب في استثمار أمواله في نادي كاين الفرنسي.

وأوضح: "اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من أعلى 3 لاعبين أجراً في العالم مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث إنه ينفق أمواله في شراء السيارات الفارهة مثل فيراري ومرسيدس بنز".

وأضافت: "يرغب كيليان مبابي في أن يستخدم جزء من ثروته للاستثمار في نادٍ محترف، حيث وقع الاختيار على كاين الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي منذ هبوطه عقب موسم 2018-2019".

الفاريز يطلب من ادارة مانشستر سيتي تسهيل رحيله

أكدت التقارير الصحفية بأن جوليان ألفاريز مهاجم المنتخب الأرجنتيني ونادي ​مانشستر سيتي​ قد طلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل هذا الصيف.

وأشارت التقارير بأن اللاعب المرتبط بالانتقال لأتلتيكو مدريد وبرشلونة قد طلب من ناديه السماح له بالرحيل هذا الصيف.

وأن الأرجنتيني قد رفض عرضا لتمديد عقده مع ناديه بتحسين راتبه والتمديد عام إضافي حيث ينتهي عقده الحالي في صيف عام 2028.

كما طالب ألفاريز إدارة ناديه بتحديد سعر منطقي له و تسهيل رحيله حيث يرغب في اللعب بصورة منتظمة .