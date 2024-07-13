نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إغماء شهد سعيد في استاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات للإغماء، وذلك خلال وجودها داخل ستاد القاهرة الدولي، أثناء تحاور إحدى الجهات الإعلامية معها، إثر الضغط النفسي.

إغماء شهد سعيد ونقلها لإسعافها طبيًا في استاد القاهرة

وسقطت شهد سعيد أرضًا بسبب قلة تناول الطعام والضغط النفسي طوال الأيام الماضية، منذ حالة الجدل التي تناولتها السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية والتي طالبت باستبعادها من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بعد اتهامها بتعمد إيذاء جنة عليوة خلال إحدى سباقات الجمهورية.

وقام الجهاز الفني المرافق للاعبة شهد سعيد بنقلها إلى العيادة الموجودة داخل الاستاد؛ وذلك من أجل تلقى الإسعافات اللازمة وإفاقتها.

وجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد طلبت من اللجنة الأولمبية، اتخاذ قرار بشأن إعادة دراسة موقف مشاركة اللاعبة والإجراءات التي قام بها الاتحاد، على أن يكون هناك موافاة الوزارة بكل التفاصيل، وفقًا للوائح المحلية والدولية مع مراعاة المعايير الرياضية الدولية، واخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.