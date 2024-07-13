نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب صفقة الموسم.. برشلونة يصرف النظر عن ضم لاعب بلجيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرف نادي برشلونة، النظر عن ضم لاعب بلجيكي كان ضمن الحسابات كبديل لصفقة نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو.

برشلونة يبتعد عن أمادو أونانا

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن برشلونة كان يضع أمادو أونانا لاعب إيفرتون بين أهدافه الصيفية.

وأشار رومانو إلى أن نادي برشلونة لم يرسل أي عرض رسمي من أجل أونانا، لأنه قريب من الانتقال إلى أستون فيلا.

وتابع: “السبب واضح: برشلونة يركز بشكل كامل على نيكو ويليامز كهدف رئيسي”.

وأضاف: “تستمر المحادثات مع محيط نيكو ويليامز ويريد برشلونة المضي قدمًا في صفقة اللاعب اعتبارًا من الأسبوع المقبل”.