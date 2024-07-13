نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعتمد 6 ملاعب لاستضافة مباريات الأندية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا اعتماد 6 ملاعب مصرية لاستضافة منافسات الموسم المقبل، حيث ستشهد هذه الملاعب مشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، والمصري البورسعيدي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

الملاعب المعتمدة للمسابقات الإفريقية

استاد القاهرة استاد الدفاع الجوي استاد برج العرب بالإسكندرية استاد السويس استاد السلام استاد هيئة قناة السويس

الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية

الأهلي: يشارك في دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز: يشارك في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك: يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصري البورسعيدي: يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الأندية المصرية لخوض المنافسات الإفريقية، حيث تم اختيار الملاعب بناءً على المعايير المحددة من قبل «كاف» لضمان تنظيم مسابقات عالمية المستوى.