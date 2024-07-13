موقف برشلونة من ضم نيكو ويليامز.. تفاصيل مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - تناول متخصص سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، الأخبار الحديثة حول مفاوضات نادي برشلونة مع لاعب أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد رومانو أن برشلونة ينظر إلى ويليامز كهدف رئيسي للتعاقدات في هذا الموسم، تحت إشراف المدرب الألماني هانز فليك.

موقف برشلونة من ضم نيكو ويليامز

ووفقًا لما نشره رومانو على حسابه الرسمي في "X"، فإن إدارة برشلونة مركزة حاليًا بشكل كامل على مفاوضاتها مع نيكو ويليامز، دون تقديم أي عروض لامادو أونانا، حارس مرمى إيفرتون، بسبب تركيزهم الكامل على الصفقة المحتملة مع ويليامز.

ويُذكر أن نيكو ويليامز، الذي يعتبر من أبرز المواهب في أوروبا، شارك الموسم الماضي في 37 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 16 هدفًا، مما جعله محط اهتمام عدة أندية كبيرة أخرى مثل تشيلسي ومانشستر سيتي.