نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول إيراني في تاريخ النادي.. إنتر ميلان يضم مهدي طارمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضم الدولي مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي، ليصبح أول لاعب إيراني في تاريخ النادي.

إنتر ميلان يتعاقد مع مهدي طارمي

تعاقد نادي إنتر ميلان مع مهدي طارمي، ليمثل صفوفه حتى يونيو 2027، قادمًا من بورتو البرتغالي.

سجل مهدي طارمي، صاحب الـ31 عامًا، 91 هدفًا مع بورتو في 4 مواسم وتوج معه بلقب هداف الدوري البرتغالي مرتين.

وحصد طارمي مع بورتو، لقب الدوري البرتغالي مرة واحدة وكأس البرتغال 3 مرات وكأس السوبر مرتين وكأس الدوري مرة.

وسبق للإيراني مهدي طارمي اللعب لأندية بيرسبوليس والغرافة القطري وريو آفي وبورتو.

وكان مهدي طارمي قد انضم عام 2018 إلى الغرافة القطري ولعب بجوار أسطورة إنتر ميلان ويسلي شنايدر.