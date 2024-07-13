نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. نجم الأهلي في المستشفى ولوران بلان مدربًا لـ الاتحاد وإغماء شهد سعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

أول إيراني في تاريخ النادي.. إنتر ميلان يضم مهدي طارمي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضم الدولي مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي، ليصبح أول لاعب إيراني في تاريخ النادي.

تعاقد نادي إنتر ميلان مع مهدي طارمي، ليمثل صفوفه حتى يونيو 2027، قادمًا من بورتو البرتغالي.

الاتحاد الأفريقي يعتمد 6 ملاعب لاستضافة مباريات الأندية المصرية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا اعتماد 6 ملاعب مصرية لاستضافة منافسات الموسم المقبل، حيث ستشهد هذه الملاعب مشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، والمصري البورسعيدي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

إغماء شهد سعيد في استاد القاهرة

تعرضت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات للإغماء، وذلك خلال وجودها داخل ستاد القاهرة الدولي، أثناء تحاور إحدى الجهات الإعلامية معها، إثر الضغط النفسي.

وسقطت شهد سعيد أرضًا بسبب قلة تناول الطعام والضغط النفسي طوال الأيام الماضية، منذ حالة الجدل التي تناولتها السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية والتي طالبت باستبعادها من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بعد اتهامها بتعمد إيذاء جنة عليوة خلال إحدى سباقات الجمهورية.

نادي اتحاد جدة يُعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان

أعلن نادي اتحاد جدة، اليوم السبت، التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان لتولي الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

كتب حساب الاتحاد الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد”.

نقل عمر كمال عبد الواحد إلى المستشفى

ظهر عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أحد مستشفيات القاهرة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى غيابه عن مباراة الأهلي أمام بيراميدز.