نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في عقد مدرب اتحاد جدة.. شرطًا وحيدًا مقابل 8 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد اليوم السبت اتحاد جدة رسميًا مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان لتدريب الفريق خلفا لمارسيلو جاياردو.

اتحاد جدة يرصد مكافأة في عقد مدربه الجديد

وأعلن النادي السعودي تعاقده مع لوران بلان ولم يذكر مدة التعاقد، ولكن كشفت التقارير الصحفية عن مدة العقد وذكرت إنه سيكون لعامين ويمكن مده لموسم ثالث.

وخصص نادي الاتحاد، راتبًا ضخمًا للمدرب الجديد، الفرنسي لوران بلان، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد.

وذكرت ذذلك منصة (Sports Zone)، أن راتب لوران بلان مع الاتحاد، سيبلغ 10 ملايين يورو سنويًا، بإجمالي 20 مليون يورو في عقده، كما أنه خصص مكافأة تقدر بمبلغ 8 ملايين يورو، في حال التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

ومنذ إقالة المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا كان منقطعا، عن العمل منذ الموسم الماضي مع أولمبيك ليون، وقد أنهى الاتحاد الموسم الماضي في الترتيب الخامس في جدول الترتيب ولم يحصل على أي لقب.

وانطلقت مسيرة المدرب صاحب الـ58 عاما التدريبية في صفوف بوردو ثم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان والريان القطري وأخيرا ليون.