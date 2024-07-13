نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة بين الهلال والنصر على ضم صخرة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النصر والهلال يريدان التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر نجم دفاع ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

روديجر مطلوب في الهلال والنصر

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن روديجر البالغ من العمر 31 عامًا يمتلك عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو عام 2026.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النصر والهلال يعتقدان أن روديجر هو اللاعب المثالي لقيادة خط دفاع الملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سعيد بأنطونيو روديجر وليس لديه أي نية للاستماع إلى أي عروض بشان بيع النجم الألماني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه روديجر ليس لديه أي خطط للرحيل عن ريال مدريد في أي وقت قريب.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن روديجر كان قد شارك في 48 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وصنع 3 أهداف آخرين.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن روديجر توج مع ريال مدريد بكلا من الدوري الإسباني مرة وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الإسباني مرة ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس العالم للأندية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن روديجر كان قد انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2022 عقب نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.