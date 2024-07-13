أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024.. القنوات المجانية الناقلة

البحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024 يشغل اهتمام محبي وعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي والعديد من الدول الأخرى. هذه المباراة المرتقبة تجمع بين المنتخب الإسباني ونظيره الإنجليزي في نهائي البطولة الأوروبية، حيث يرى البعض أنها قد تكون محسومة لصالح إسبانيا التي تمتلك فريقًا شابًا يقدم أداءً رائعًا في هذه البطولة. ومع ذلك، ستكون المباراة على أرض الواقع صعبة للغاية لكلا الفريقين الكبيرين. إذا كان المنتخب الإسباني يتمتع بسلاح الشباب، فإن المنتخب الإنجليزي يعتمد على عامل الخبرة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة اسبانيا وانجلترا في نهائي يورو 2024



نجح المنتخب الاسباني في التغلب على المنتخب الفرنسي العملاق بنتيجة هدفين لهدف بعدما حول تأخره بنتيجة 1/0 إلى الفوز بنتيجة 2/1 في مباراة ممتعة ومثيرة ودراماتيكية، بينما نجح منتخب انجلترا في الفوز على المنتخب الهولندي العنيد بنفس النتيحة بهدفين لهدف واحد في مباراة كانت صعبة للغاية على المنتخب الإنجليزي، وإلى حضراتكم الآن القنوات المجانية الناقلة لمباراة اسبانيا وانجلترا:



القمر الصناعي: هيسباسات 30 غربا.

تردد القناه: 11347

الترميز: 20858

الاستقطاب: افقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: يوتلسات 5 غرب.

التردد: 12648

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 29500

تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة اسبانيا وانجلترا نهائي يورو 2024



تقام المباراة النهائية بين اسبانيا وانجلترا نهائي يورو 2024 غدا الاحد الموافق 14/7/2024 في تما هذه الأوقات التالية:

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الأردن.

الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت العراق.

الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت الإمارات.