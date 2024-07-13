ساديو ماني يحسم موقفه من عروض الرحيل عن النصر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو موقف السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي من الرحيل عن فريقه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ساديو ماني يحسم موقفه من عروض الرحيل عن النصر

وأكد فابريزيو أنه تحدث مع وكيل اللاعب السنغالي بيورن بيزيمير حول شائعة رحيل ساديو ماني عن النصر خلال الفترة الحالية.

وأفاد أن وكيل اللاعب أبلغه أن اللاعب سعيد بالتواجد مع النصر ويستعد حاليًا مع الفريق للموسم الجديد، وليس لديه أي نية للرحيل على الإطلاق.

ساديو ماني مستمر مع النصر السعودي

و شارك ماني مع فريقه السعودي الموسم الماضي في 46 مباراة أحرز خلالهم 19 هدف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وأنضم اللاعب الدولي السنغالي إلي صفوف النصر قادمًا من بايرن ميونخ عام 2023، بمقابل 30 مليون يورو.