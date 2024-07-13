نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي يحسم مصير أوسيمين من الرحيل عن نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي الإيطالي حدد مصير نجم الفريق النيجيري فيكتور أوسيمين في فترة الانتقالات الصيفية.

كونتي يؤكد استمرار أوسيمين مع نابولي

قال أنطونيو كونتي في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "لقد تحدثت مع فيكتور أوسيمين ولا توجد تغييرات على وضعه، إنه لاعب كبير".

واختتم كونتي تصريحاته قائلًا: "إنه لاعب نابولي اليوم لذا فهو بحاجة إلى العمل الجاد حتى لو كان لدينا اتفاق لرحيله المحتمل ومازلنا لا نعرف نتيجة هذا الشأن".

وشارك فيكتور أوسيمين في 32 مباراة مع نابولي في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل 17 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

وكان أوسيمين قد انضم إلى صفوف نابولي قادمًا من ليل الفرنسي في صيف عام 2020 مقابل 77.5 مليون يورو.

وارتبط نابولي البالغ من العمر 25 عامًا بالانضمام إلى باريس سان جيرمان أو تشيلسي، حيث يمتد عقده مع نابولي حتى يونيو عام 2026.