طنطا يعلن الحداد ثلاثة أيام حداد علي روح شذي نجم بطلة السباحة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة السيد المحاسب فايز عريبي تعليق النشاط الرياضي في جميع الألعاب الرياضية بالنادي وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

تعليق النشاط الرياضي في نادي طنطا حدادًا على شذى

يأتي ذلك حدادًا علي روح بطلة السباحة في النادي البطلة شذى نجم التي وافته المنيه ظهر اليوم.

وكان مجلس الإدارة وأسرة النشاط الرياضي قد نعت بطلة النادي والتي لازمت فراش المرض قرابة الشهرين بعد تعرضها لحالة توقف في القلب بشكل مفاجئ ورغم محاولات إسعافها ونقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة ورغم المحاولات الطبية إلا أنها فارقت الحياة.

