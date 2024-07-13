الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يستعد لمواجهة بلدية المحلة

جاء ذلك، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، بعد خوض مباراة طلائع الجيش يوم الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز، جلسة مطولة مع اللاعبين، قدم خلالها التحية لهم على المجهود المبذول خلال الفترة الأخيرة، في ظل ضغط المباريات، وطالبهم باستمرار النتائج الإيجابية لنهاية الموسم.

وشرح "جوميز" للاعبين العديد الأمور الفنية التي حدثت في المباراة الأخيرة.

وطالب جوزيه جوميز من اللاعبين، مواصلة التدريب بقوة والتركيز في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.