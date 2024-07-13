الرياضة

بعد عودته من بلاده.. سامسون أكينيولا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك عقب عودته من بلاده خلال الساعات الماضية.

سامسون أكينيولا ينتظم في تدريبات الزمالك

شارك سامسون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، حيث خاض الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى الجزء الخططي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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