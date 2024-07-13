نهائي يورو تاريخي بين إنجلترا وإسبانيا غداً

نهائي يورو تاريخي بين إنجلترا وإسبانيا غداًيتطلع منتخب إنجلترا لكتابة التاريخ بتحقيق لقب كأس أوروبا لأول مرة، بينما يسعى منتخب إسبانيا للتتويج للمرة الرابعة وتحقيق رقم قياسي عندما يلتقيان غدا الأحد على استاد برلين الأولمبي في المباراة النهائية للبطولة في نسختها الـ17.

ولايزال المنتخب الإسباني هو أفضل منتخب في النسخة الحالية من البطولة، حيث فاز بكل مبارياته بالبطولة حتى الآن، وتمكن من إخراج المنتخب الألماني المضيف، كما تمكن من إخراج منتخب فرنسا، المرشح لنيل اللقب.

وأصبح المنتخب الإسباني أول فريق يفوز في 6 مباريات بنسخة واحدة من البطولة، ويمكنه أن يحصد لقبه الرابع- والانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب بعدما توج باللقب في أعوام 1964 و2008 و2012.

وخلال مشواره في النسخة الحالية تصدر المنتخب الإسباني مجموعته في دور المجموعات بتسع نقاط كاملة، بعد فوزه على كرواتيا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتغلب على نظيره الإيطالي بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على ألبانيا بهدف نظيف.

وفي مرحلة ثمن النهائي تجاوزت إسبانيا منتخب جورجيا برباعية مقابل هدف، وفي ربع النهائي نجح المنتخب الإسباني في التغلب على البلد المضيف ألمانيا بهدفين مقابل هدف، قبل عبور منتخب فرنسا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

في المقابل حقق المنتخب الإنجليزي لقبه الوحيد في بطولة كبرى عندما توج بلقب كأس العالم 1966، ومنذ ذلك الوقت، اقترب الفريق من التتويج بيورو 2020، عندما بلغ النهائي وخسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي، وكان قريبا من التأهل لنهائي كأس العالم 2018 ولكنه خسر أمام المنتخب الكرواتي في الدور قبل النهائي.

وتحسن أداء المنتخب الإنجليزي رويدا رويدا طوال منافسات البطولة، ولكن تبقى الكثير من الشكوك قائمة فيما يتعلق بقدرة الفريق على التتويج باللقب بعدما تأخر في النتيجة في مبارياته الثلاثة بالأدوار الإقصائية حتى الآن.

وتصدرت إنجلترا مجموعتها بفوزها في المواجهة الأولى على صربيا بهدف دون رد ثم تعادلت مع الدنمارك بهدف لمثله ، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات بالتعادل مع سلوفينيا دون أهداف.

وفي الدور ثمن النهائي حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف، ثم تجاوز سويسرا بركلات الترجيح 5- 3 بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي، ليتغلب بعد ذلك على هولندا بهدفين لواحد في مرحلة الدور نصف النهائي.

ويعول المنتخبان على مجموعة من الأسماء التي سجلت تألقا لافتا في هذه النسخة، ويقود المنتخب الإنجليزي هدافه هاري كين لاعب بايرن ميونيخ الألماني وجود بيلينغهام، وساكا وفيل فودين، بينما يعتمد المنتخب الإسباني على مجموعة من اللاعبين الصاعدين الذين قدموا مستويات رائعة على رأسهم يامين يمال وداني أولمو ونيكولاس ويليامز إضافة إلى عناصر الخبرة المتمثلة في كارفخال والفارو موراتا.

وفي المنطقة الفنية سيكون التحدي كبيرا بين المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت الذي يحلم بالتتويج وتعويض خسارة لقب النسخة الماضية من البطولة، بينما يسعى المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي للحصول على اللقب في مهتمه الأولى بعدما تولى مهمة تدريب إسبانيا عقب نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.