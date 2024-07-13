نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف تطورًا جديدًا في إصابة السولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدي عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض التدريبات العلاجية الخفيفة وفق البرنامج الطبي الذي تحدد للاعب.

السولية يجري أشعة رنين على السمانة

من جانبه؛ قال الدكتور أحمد جاب الله إن السولية سوف يخضع لفحوصات جديدة وإجراء أشعة رنين على السمانة بعد زوال الورم من محيط العضلة.

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب يؤدي تدريبات علاجية واستشفائية لحين زوال الورم وإجراء الأشعة التي سوف يتحدد في ضوئها مدة العلاج والتأهيل اللذين يخضع لهما اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل.