عاجل| أحدهم حالته خطيرة.. إصابة 4 لاعبين من سيراميكا كليوباترا في حادث سقوط سيارة

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض 3 لاعبين في نادي سيراميكا كليوباترا، لحادث مروع على طريق المحور، مساء اليوم السبت.

طريق المحور.. سقوط سيارة بـ4 لاعبين من سيراميكا كليوباترا

سقطت سيارة ملاكي بها 4 أشخاص، وهم لاعبين من سيراميكا كليوباترا، أعلى طريق المحور بدائرة قسم شرطة كرداسة، وتم نقل المصابين فورًا إلى المستشفى.

وفور وصول الأمن؛ تبين سقوط السيارة التي تقل لاعبي سيراميكا كليوباترا، مواليد 2005، من أعلى المحور، من ارتفاع 12 مترًا.

وأُصيب خلال الحادث، كلٍ من: محمد سامح عبد الحميد، ومازن عمر خضر، ومحمد رمضان محمد، وأنس ماهر محمد، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، علماً بأن أحدهم حالته خطيرة.