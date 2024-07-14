الرياضة

نادر السيد: الزمالك يمتلك كنز "لاعبين صاعدين"

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، بعد اعتماده على العناصر الشابة خلال المباريات الأخيرة.

نادر السيد: الزمالك يمتلك كنز حقيقي من اللاعبين الصاعدين

قال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز نجح في خلق دوافع جديدة لدى لاعبي الفريق وايضا التجانس الذي ظهر بين اللاعبين في المباريات الماضية، والاعتماد على بعض العناصر الشابة أمر يُحسب للمدرب البرتغالي".

وأضاف: "الزمالك يمتلك كنز حقيقي من اللاعبين الصاعدين وهم يستحقون الحصول على فرصة وهذا ما يفعله جوميز".

وأوضح: "الزمالك يحتاج إلى تدعيمات قوية ولاعبين يضيفوا للفريق، وايضا يجب التجديد لمحمد عواد حارس مرمى الفريق لأنه اضافة قوية".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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