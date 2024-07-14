نادر السيد: الزمالك يمتلك كنز "لاعبين صاعدين"

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، بعد اعتماده على العناصر الشابة خلال المباريات الأخيرة.

نادر السيد: الزمالك يمتلك كنز حقيقي من اللاعبين الصاعدين

قال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز نجح في خلق دوافع جديدة لدى لاعبي الفريق وايضا التجانس الذي ظهر بين اللاعبين في المباريات الماضية، والاعتماد على بعض العناصر الشابة أمر يُحسب للمدرب البرتغالي".

وأضاف: "الزمالك يمتلك كنز حقيقي من اللاعبين الصاعدين وهم يستحقون الحصول على فرصة وهذا ما يفعله جوميز".

وأوضح: "الزمالك يحتاج إلى تدعيمات قوية ولاعبين يضيفوا للفريق، وايضا يجب التجديد لمحمد عواد حارس مرمى الفريق لأنه اضافة قوية".