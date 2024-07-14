إبراهيم صلاح: الاعتماد على الناشئين سيوفر على الزمالك الملايين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على طلائع الجيش كان هام للغاية من أجل تحسين مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري.

الاعتماد على الناشئين سيوفر على الزمالك الملايين

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الفريق يحتاج إلى تحقيق عدة انتصارات متتالية خلال الفترة المقبلة لتحسين وضعنا في جدول الدوري وهذا الأمر ما يفعله جوميز في الوقت الحالي".

وأضاف: "الاعتماد على العناصر الشابة خلال الفترة الحالية سيوفر على الزمالك ملايين، وأتمنى التوفيق للاعبين وسعيد للغاية بسبب منحهم فرصة من جوزيه جوميز".

وتابع: "متفائل بمباراة السوبر الأفريقي ولاعبي الزمالك على قدر المسؤولية".