عاجل.. الصفاقسي التونسي يعلن موقفه من ضم كريستو جناح الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - جوهر العذار، المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي، نفى وجود أي تفاوضات رسمية مع نادي الأهلي المصري لضم اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو في الوقت الحالي.

الصفاقسي التونسي يعلن موقفه من ضم كريستو

اللاعب الذي انضم إلى الأهلي في يناير 2023 قادمًا من فريق النجم الساحلي التونسي، بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف.

وفي تصريحات لقناة "mbc مصر 2" في برنامج "الكورة مع فايق"، أكد العذار أن هناك اهتمامًا من جانب الصفاقسي باللاعب كريستو، وأنه تمت بعض الاتصالات، لكن لم تتقدم الأمور أكثر من ذلك ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي أو إبرام عقود رسمية.

وأوضح العذار أن الاتصالات كانت فقط مع اللاعب نفسه، مؤكدًا أنه لا توجد خطوات قانونية تجاه الأهلي، مشيرًا إلى أن كريستو لا يزال تحت عقد مع النادي المصري وفي عهدتهم، وأن أي تحركات لاحقة يجب أن تتم بشكل رسمي بمشاركة الأطراف المعنية.