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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب الأوروجواي وكندا اليوم في كوبا أمريكا 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب الأوروجواي وكندا اليوم في كوبا أمريكا 2024.. يشدّ عشاق الساحرة المستديرة في الكويت والخليج العربي، أنظارهم غدًا الأحد، الموافق 14 يوليو 2024، صوب ملعب بنك أمريكا، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخبي كندا وأوروغواي، في إطار تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة كندا والأوروجواي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مصيري يجمع كندا وأوروغواي في معركة حاسمة على المركز الثالث بكوبا أمريكا 2024

وتأتي هذه المباراة بعد مسيرة حافلة للمنتخبين في البطولة، حيث قدم كل منهما عروضًا قوية ومثيرة، توجوها بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

فقد نجح منتخب كندا في تقديم مفاجأة مدوية بتأهله إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أقصى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب الأرض، في ربع النهائي بفارق ركلات الترجيح.

في المقابل، عاد منتخب أوروغواي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (15 مرة)، إلى المربع الذهبي بعد غيابٍ دام 22 عامًا، إثر فوزه على منتخب باراغواي في ربع النهائي.

لكن، لم يحالف الحظ المنتخبين في بلوغ المباراة النهائية، حيث خسرا أمام منتخبي الأرجنتين وكولومبيا على التوالي.

لذلك، ستكون مباراة الغد بمثابة فرصة ذهبية لكليهما لإنقاذ مسيرتهما في البطولة، وتحقيق المركز الثالث، وتحقيق انتصار هام يُسعد جماهيرهما.

وإلى جانب الأداء الفني المميز المتوقع من كلا المنتخبين، تُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصة مميزة لنجوم المنتخبين للتألق وتقديم أفضل ما لديهم، وإثبات قدراتهم على الساحة الدولية.

موعد مباراة كندا وأوروغواي لتحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2024



يُسدل الستار غدًا الأحد، الموافق 14 يوليو 2024، على بطولة كوبا أمريكا 2024، بمباراة حاسمة تجمع بين منتخبي كندا وأوروغواي، لتحديد المركز الثالث في البطولة.

وتُقام المباراة على ملعب بنك أمريكا، في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت الكويت والمملكة العربية السعودية، في مواجهة مثيرة ستشهد صراعًا قويًا بين المنتخبين لانتزاع المركز الثالث.

أين تتابع مباراة أوروجواي وكندا لتحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2024؟

للأسف، لا توجد حاليًا أي قناة عربية تقوم بنقل بطولة كوبا أمريكا 2024، مما يجعل متابعة عشاق كرة القدم في الوطن العربي للمباريات أمرًا صعبًا.

هناك العديد من الخيارات المتاحة لمتابعة المباراة، أولًا، يمكنك متابعة المباراة عبر قنوات فوكس الرياضية الأمريكية، وهي الناقل الحصري للبطولة في الولايات المتحدة. ثانيًا، إذا كنت داخل منطقة الشرق الأوسط، وترغب في متابعة البث المباشر للمباراة من أي مكان في العالم، فيمكنك استخدام خدمة Nord VPN، وهي خدمة VPN تُتيح لك تغيير موقعك الجغرافي الافتراضي، وبالتالي الوصول إلى المحتوى المُقيد في منطقتك.

جدول ترددات قنوات فوكس الرياضية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11786 أفقي 28800 عرب سات 11978 أفقي 27500 بدر 4 12034 أفقي 27500

تشكيل أوروجواي المتوقع



من المتوقع ان يبدأ مارسيليو بيلسا المدير الفني لمنتخب الأوروجواي، مباراة فريقة لمواجهة كندا في لقاء تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2024، بتشكيل مكون من: -

في حراسة المرمى: روشيت.

في خط الدفاع: نانديز، أراوخو، أوليفيرا، فينا.

في خط الوسط: فالفيردي، أوجارتي، دي لا كروز.

في خط الهجوم: بيليستر، داروين نونيز، اراوجو

تشكيل كندا المتوقع

جاء تشكيل كندا المتوقع لمواجهة منتخب أوروجواي في لقاء تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2024، كالتالي: -

في حراسة المرمى: كريبو.

في خط الدفاع: جونستون، بوميتو، كورنيليوس، لاريا.

في خط الوسط: أوسوريو، جوناثان، إيوستاكويو.

في خط الهجوم: شافلبيرج، لارين، ميلر

موعد نهائي كوبا أمريكا 2024



من جانب آخر، يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الكولومبي فى الثالثة فجر يوم الاثنين، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب هارد روك، على لقب نهائي كوبا أمريكا 2024.