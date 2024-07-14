نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يتفوق علي الأهلي السعودي ويضم لاعب إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية عن إتمام أستون فيلا الاتفاق مع إيفرتون علي ضم اللاعب الدولي البلجيكي أمادو أونانا في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت التقارير أن صفقة انتقال اللاعب البلجيكي ستكلف خزينة أستون فيلا قرابة الـ 50 مليون جنية استرليني.

ووفقا لخبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، سيوقع عقدا لمدة 5 مواسم مع الفيلانس.

وأضاف الإيطالي فابريزيو "يتم حجز الفحوصات الطبية ومن المقرر توقيع الصفقة الأسبوع المقبل".

أستون فيلا يتعاقد مع البلجيكي أمادو أونانا

وكانت بعض التقارير الإعلامية تشير إلى رغبة عدة أندية، من بينها برشلونة والأهلي السعودي، للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

وشارك أمادو لاعب وسط إيفرتون مع فريقه الموسم الماضي في 37 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

وانتقل اللاعب البلجيكي إلي صفوف إيفرتون الانجليزي قادمًا من ليل الفرنسي عام 2022 بمقابل 36 مليون جنية استرليني.