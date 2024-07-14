عامر حسين يكشف النظام الجديد المقترح للدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات، عن النظام الجديد المقترح، للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "النظام الجديد المقترح للدوري الممتاز سيوفر 8 جولات كاملة".



وتابع: "مجبرين على إنهاء الموسم الجديد للدوري المصري، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في شهر يونيو".



وأردف: "الاتحاد الأفريقي لم يحدد بعد الموقف من إقامة بطولة الدوري الأفريقي"



واختتم عامر حسين حديثه قائلًا: "رابطة الأندية تنوي الاجتماع مع ال18 ناديا من أجل عرض أجندة الموسم المقبل عليهم".