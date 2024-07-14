نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "بالاعتذار والاعتزال".. شهد سعيد تنهي أزمتها مع "جنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شهد سعيد، لاعبة منتخب الدراجات، عن اعتزالها رياضة الدراجات وقرارها بعدم السفر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. جاء هذا الإعلان خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى، حيث أوضحت شهد أن سبب اعتزالها هو الضغوط التي تتعرض لها من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الجماهير لم تمنحها الفرصة لشرح موقفها وتبرير تصرفاتها.

لن ألعب الدراجات مرة أخرى

وقالت شهد سعيد: "لقد تعرضت للظلم. لقد حققت اللجنة ما أرادته، ولن أذهب إلى الأولمبياد ولن ألعب الدراجات مرة أخرى. لم يتم استدعائي للتحقيق، ولو حدث لي ما حدث للجنة عليوة لم أكن سأفعل شيئًا. كنت سأقبل الاعتذار لأن هذا وارد في رياضة الدراجات. لماذا أتعمد فعل ذلك؟"

ليس هناك عداوة بيننا

وأضافت شهد: "لقد اصطدمت باللاعبة واستمررنا في الاصطدام حتى استندت عليها، ولم يخبرني أحد بأن أفعل ذلك. ليس هناك عداوة بيننا، لم أهرب بعد السباق، لكنني لم أتمكن من العودة إليها بسبب السرعة العالية. عندما عدت كانت قد رحلت. اعتذرت لها في القسم لكنها لم تقبل، وقبلت رأسها كعلامة اعتذار. لن أفعل ذلك من أجل الأولمبياد، أنا متأهلة لكنني نادمة وأعترف بخطئي، لكنه كان غير متعمد. المدرب لم يقل لي أي شيء، ولم أكن أقصد أن أضايق أحدًا. كانت تلك هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وبشكل غير متعمد."