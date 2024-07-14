نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهد سعيد تعلن اعتزال لعبة الدراجات وعدم المشاركة في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات اعتزال اللعبة وذلك بعد وقائع أزمتها مع اللاعبة جنة عليوة في بطولة الجمهورية في السويس.



وجاءت تصريحات اللاعبة ببرنامج «على مسئوليتي»:

"كنت أتمنى تمثيل مصر في الأولمبياد وتكليل المجهود الكبير الذي بذلته على مدار 3 سنوات ماضية".



وتابعت: "لكن مش هلعب تاني ولن أشارك في أولمبياد باريس 2024 وأعتذر عن ما حدث بسبب الخطأ مع جنة".

إسقاط لاعبة أمريكا

وواصلت: "تعمد إسقاط لاعبة أمريكا في سباق المضمار؟ هذا أمر طبيعي في هذا السباق حدوث تضييق على المتسابقين في الجولات الأخيرة".

وتعود الواقعة إلى شهر إبريل الماضي، بعد سقوط جنة عليوة نتيجة الدفع من شهد سعيد في المرحلة الاخيرة من البطولة لتتعرض جنة لكسور وفقدان في الذاكرة بشكل مؤقت.