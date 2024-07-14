نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كندا ضد الأوروجواي لتحديد المركز الثالث بكوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عاشقي ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان، في معرفة موعد مباراة كندا وأوروغواي التي من المقرر أن تقام بين المنتخبين؛ وذلك من أجل تحديد المركزالثالث في بطولة كوبا أمريكا 2024.

موعد مباراة كندا وأوروغواي في كوبا أمريكا 2024

ستنطلق مباراة كندا ضد وأوروغواي في أطار تحديد المركز الثالث لبطولة كوبأ أمريكا 2024، اليوم الأحد في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت الكويت والمملكة العربية السعودية.

على أن تقام مباراة كندا ضد وأوروجوار لتحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2024، على أرضية ملعب بنك امريكا.

وتلقى منتخب كندا الهزيمة أمام منتخب الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا بثنائية نظيفة، في حين خسر منتخب أوروجواي أمام منتخب كولومبيا بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة كندا وأوروجواي

يمكنك مشاهدة المباريات عبر القناة الرسمية لإتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عبر منصة اليوتيوب، لعدم إذاعة المباراة عبر أي قناة عربية.

حيث يمكنك مشاهدة مباراة كندا ضد أوروجواي، وجميع مباريات كوبا أمريكا 2024 على FOX وFS1 وتطبيق Fox Sports.