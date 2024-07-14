نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة كندا ضد أوروجواي في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عاشقي ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان، عن تشكيلة أي من المنتخبين كندا وأوروجواي التي من المقرر أن تقام بين المنتخبين؛ وذلك من أجل تحديد المركزالثالث في بطولة كوبا أمريكا 2024.

موعد مباراة كندا وأوروغواي في كوبا أمريكا 2024

ستنطلق مباراة كندا ضد وأوروغواي في أطار تحديد المركز الثالث لبطولة كوبأ أمريكا 2024، اليوم السبت في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت الكويت والمملكة العربية السعودية.

على أن تقام مباراة كندا ضد وأوروجوار لتحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2024، على أرضية ملعب بنك امريكا.

وتلقى منتخب كندا الهزيمة أمام منتخب الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا بثنائية نظيفة، في حين خسر منتخب أوروجواي أمام منتخب كولومبيا بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة كندا وأوروجواي

يمكنك مشاهدة المباريات عبر القناة الرسمية لإتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عبر منصة اليوتيوب، لعدم إذاعة المباراة عبر أي قناة عربية.

حيث يمكنك مشاهدة مباراة كندا ضد أوروجواي، وجميع مباريات كوبا أمريكا 2024 على FOX وFS1 وتطبيق Fox Sports.

تشكيل أوروجواي المتوقع لمواجهة المنتخب الكندي في كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: روشيت.

خط الدفاع: نانديز، أراوخو – أوليفيرا – فينا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، – أوجارتي – دي لا كروز.

خط الهجوم: بيليستر – داروين نونيز – اراوجو.

تشكيل كندا المتوقع ضد أوروجواي

حراسة المرمى: كريبو.

خط الدفاع: جونستون – بوميتو – كورنيليوس – لاريا.

خط الوسط: أوسوريو – جوناثان – إيوستاكويو.

خط الهجوم: شافلبيرغ – لارين – ميلر.