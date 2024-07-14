من يتصدر ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا 2024 قبل النهائي

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أحمد جودة - القاهرة - اُسدل الستار على بطولة كوبا أمريكا 2024، وينتظر عاشقي ومحبي الساحرة المستديرة المباراة النارية في نهائي البطولة، التي من المقرر لها أن تجمع منتخب الارجنتين وكولومبيا.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

يقام نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا يوم الإثنين 15 يوليو 2024، على ملعب هارد روك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا.

ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا 2024 قبل النهائي

1 - لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين) 4 أهداف.

2 - سالمون روندور (فنزويلا) 3 أهداف.

3 - ماكسيميليانو أراوخو (أوروجواي) هدفين.

4 - جوليان ألفاريز ( الأرجنتين) هدفين.

5 - فلوريان بالوجون (أمريكا) هدفين.

6 - داروين نونيز (أوروجواي) هدفين.

7 - فينيسيوس جونيور (البرازيل) هدفين.

8 - لويس دياز ( كولومبيا) هدفين.

9 - دانيال مونيوث (كولومبيا) هدفين.

10 - جيفرسون ليرما ( كولومبيا) هدفين.

11 - خوسيه فاخاردو (بنما) هدفين.



12 - ادواردو بيلو (فنزويلا) هدفين.

13 - جون كوردوبا (كولومبيا) هدفين.