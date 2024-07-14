نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-7-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري مواجهتين فقط، الأولى في كأس أمم أوروبا والثانية في كوبا أمريكا.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد، خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-7-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لهذه المواجهات.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-7-2024

وتشهد الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مباراة كندا ضد أوروجواي على ملعب "بنك أوف أمريكا"، وذلك في إطار لقاء تحديد المركز الثالث بكوبا أمريكا.

وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره إنجلترا على ملعب "الأولمبي برلين"، وذلك في إطار نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد

يمكنكم مشاهدة مباراة كندا ضد أوروجواي، عبر شبكة قنوات fox sport، فيما يمكنكم مشاهدة مباراة إسبانيا ضد إنجلترا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا bein max 1HD.