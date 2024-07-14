نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال.. من روكافوندا إلى "برشلونة" قصة نجم كرة القدم الشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لامين يامال، لاعب الكرة الإسباني الشاب من كتالونيا، يعتبر واحدًا من أفضل المواهب الشابة في العالم.

ولد في 13 يوليو 2007 في إسبلوغيس دي يوبريغات، منطقة برشلونة الحضرية في كتالونيا، إسبانيا.

والده من أصل مغربي ووالدته من غينيا الاستوائية، مما يجعله من أصل إكواتوغيني ومغربي.

عاش لامين بين مدينتي غرانويرس وماتارو بعد انفصال والديه، لكن زياراته المستمرة لجدته في روكافوندا، المنطقة الكاتالونية، حافظت على روابطه مع الحيّ حيث يتمّ الترحيب بوالده كبطل محلي.

في مسيرته الرياضية، انضم لامين إلى أكاديمية لا ماسيا في نادي برشلونة، وأصبح أحد أبرز لاعبي الأكاديمية.

في موسم 2022-2023، دعاه المدرب تشافي للتدريب مع الفريق الأول، وشارك في أول مباراة له مع الفريق الأول في الدوري الإسباني، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في تاريخ الدوري الإسباني.

يامال يلعب كجناح أيمن ويتميز بسرعته في الهجوم وتغييراته المستمرة في الإيقاع التي تخلق الفوضى.

وعلى الرغم من صغر سنه، يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في العالم، ويُتوقع أن يحقق مستقبلًا مشرقًا في عالم كرة القدم.

في النهاية، يُظهر لامين يامال أن العزيمة والتفاني يمكن أن يحققا النجاح حتى في وجه التحديات الشخصية والعائلية.