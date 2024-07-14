نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سمير عثمان الخبير التحكيمي، أن الحكم الاسباني في مباراة الاهلي وبيراميدز وقع في اخطاء تحكيمية لاحصر لها ولايقع فيها حكم صغير مؤكدا ان اللاعبين في قمة الالتزام رغم الاخطاء.

وأضاف عثمان في تصريحات تلفزيونية، أنه لو كان حكم مصري هو الذي وقع في هذه الاخطاء لكان في ستاد القاهرة حتي الان وللاسف الحكم ليس علي مستوي الحكام الأوروبيين.

وواصل تصريحاته، أن الهدف الأول لكل فريق صحيح تماما بينما محمد عبد المنعم له ضربة جزاء بسبب قيام لاعب بيراميدز بدهس قدم محمد عبد المنعم رغم مرور الكرة ولا توجد ركلة جزاء للاهلي في سقوط امام عاشور.

وكشف الخبير التحكيمي علي أن كرة حسين الشحات التي احتسبت ضربة جزاء ليست صحيحة لإنه ا لم تلمس يد لاعب بيراميدز وايضا لم يحتك بلاعب الاهلي وهناك علامة استفهام حول عدم استدعاء حكم الفيديو والقرار الصحيح ضربة حرة غير مباشرة علي حسين الشحات والحصول علي انذار حتي ولو كان الانذار الثاني.

واختتم تصريحاته بأن الحكم من أقل الحكام الاسبان وحصل علي الشارة الدولية مؤخرا وأن اي حكم عربي كان سيكون أفضل من هذا الحكم