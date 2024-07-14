نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب التشيك: صلاح صنع تاريخ عظيم في أوروبا.. وكنت قريب من تدريب الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إيفان هاشيك المدير الفنى لمنتخب التشيك الأول لكرة القدم، عن رأيه في النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

هاشيك يتحدث عن محمد صلاح

وأوضح إيفان هاشيك في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد صلاح صنع تاريخ عظيم في أوروبا وكان يسير بشكل احترافي ومميز، وهو مثال للاعبين الشباب في التشيك وليس في مصر فقط، وأتمنى أن يتوج ببطولة مع منتخب مصر".

وتابع هاشيك:" قدمت فريق لليورو مع منتخب التشيك من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في اليورو، وهدفنا التأهل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم 2026".

ثم أشار:"كان هناك حظ سيئ خلال مباريات دور المجموعات في بطولة اليورو، ودفعت بلاعبين جدد لعبوا لأول مرة في بطولات كبرى مثل كأس أمم أوروبا".

واستكمل:" روعة كرة القدم في يورو 2024 ظهر في أداء منتخب إسبانيا، أما المنتخب الإنجليزي لديهم فريق قوى جدا، لكنهم كانوا يلعبون من أجل النتيجة وليس الأداء".

وقال مدرب التشيك: "نهائي اليورو سيكون بين أفضل منتخبين في البطولة ويمتلكان أفضل خط هجوم وأفضل خط دفاع، لكن منتخب اسبانيا يلعب بطريقة أكثر تنظيما وستكون مباراة جيدة جدا.. وأتوقع أن ينتهى الوقت الأصلي للقاء بنتيجة التعادل بهدف لمثله".

ثم أضاف: "اللاعبون أُرهقوا ولذلك كان صعب التألق في بطولة اليورو بعد نهاية موسم طويل شاركوا فيه مع أنديتهم، لذلك لم يقدموا المستوى المنتظر فنيا وبدنيا، وأعتقد أن لامين يامال نجم منتخب إسبانيا هو أفضل لاعب حتى الآن في بطولة اليورو.. والجماهير الرائعة افضل ما ظهر في النسخة الحالية لنهائيات الامم الأوروبية".

وواصل: "أود أن أقدم التهنئة لفريق الأهلي بعد فوزه على بيراميدز في الدوري المصري".

واختتم المدير الفنى لمنتخب التشيك حديثه قائلا: "حدث تواصل بيني وبين بعض الوكلاء خلال السنوات الماضية لتولى تدريب أندية مصرية، أبرزها الأهلى والزمالك والإسماعيلي.. والكرة المصرية تمتلك أندية كبيرة ولا أعلم ماذا يخبئ المستقبل لي، وقد أقوم بالتدريب في مصر".