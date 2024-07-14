نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شكري: هاني رمزي وراء فشل جيل منتخب 2009 وكان بيخبط في سكوب وخاين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد شكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ونادي دياموند الحالي، أن هاني رمزي مدرب عام جيل 2009 مع التشيكي سكوب المدير الفني، والسبب الأول والأخير في الفشل.

وتابع شكري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هاني رمزي كان بيجمعنا من وراء سكوب في الفندق أثناء بطولة كأس العالم للشباب، وكان بيطالبنا مع عدم سماع المدير الفني".

وأضاف أحمد شكري: "كان هناك حالة تشتيت للاعبين داخل الملعب، حيث كان يطالبنا باللعب في مركز غير المطلوب مننا بأوامر سكوب، واعتبرناه خائن، وتم منحه مكافأة بتولي تدريب منتخب مصر الأولمبي".