نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف.. هل تم حسم الدوري بعد مباراة بيراميدز ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يرى حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن بطولة الدوري مازلت في الملعب ولم تحسم حتى الآن.

تصريحات حسن مصطفى

وقال حسن مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي مازال لديه مباريات صعبة في مشواره في بطولة الدوري، ونفس الأمر بالنسبة لفريق بيراميدز".

وتابع: "جماهير الأهلي كانت السبب الرئيسي في تفوق لاعبي الاهلي في بداية مباراة بيراميدز".

وواصل: "بيراميدز والأهلي يمتلكان قائمة مدججة بالنجوم الدوليين، وبطولة الدوري لم تحسم حتى الآن".

وأكمل:" اتمنى انضمام مهند لاشين لمنتخب مصر في الفترة القادمة في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه في الموسم الحالي".

وأضاف: "الأهلي يمتلك قائمة لاعبين على مستوى جيد، ولكن الفريق في حاجة للتعاقد مع ظهير أيسر".

وواصل: "حسين الشحات وطاهر محمد طاهر كانا الأفضل في لقاء الأهلي وبيراميدز والثنائي استحقت لقب رجل المباراة".

واختتم: "اتمنى تدعيم نادي الزمالك بصفقات قوية لسد العجز الذي يعاني منه الفريق ولكي تكون بطولة الدوري أقوي".