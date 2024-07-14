نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف.. هل تم حسم الدوري بعد مباراة بيراميدز ؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يرى حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن بطولة الدوري مازلت في الملعب ولم تحسم حتى الآن.
تصريحات حسن مصطفى
وقال حسن مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي مازال لديه مباريات صعبة في مشواره في بطولة الدوري، ونفس الأمر بالنسبة لفريق بيراميدز".
وتابع: "جماهير الأهلي كانت السبب الرئيسي في تفوق لاعبي الاهلي في بداية مباراة بيراميدز".
وواصل: "بيراميدز والأهلي يمتلكان قائمة مدججة بالنجوم الدوليين، وبطولة الدوري لم تحسم حتى الآن".
وأكمل:" اتمنى انضمام مهند لاشين لمنتخب مصر في الفترة القادمة في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه في الموسم الحالي".
وأضاف: "الأهلي يمتلك قائمة لاعبين على مستوى جيد، ولكن الفريق في حاجة للتعاقد مع ظهير أيسر".
وواصل: "حسين الشحات وطاهر محمد طاهر كانا الأفضل في لقاء الأهلي وبيراميدز والثنائي استحقت لقب رجل المباراة".
واختتم: "اتمنى تدعيم نادي الزمالك بصفقات قوية لسد العجز الذي يعاني منه الفريق ولكي تكون بطولة الدوري أقوي".