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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت بث مباشر England vs Spain.. مشاهدة منتخب إنجلترا × إسبانيا Twitter بث مباشر بدون "تشفير" | نهائي اليورو 2024

يلا شوت بث مباشر England vs Spain.. مشاهدة منتخب إنجلترا × إسبانيا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | نهائي اليورو 2024.. يشهد الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الأحد 14 يوليو 2024، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إسبانيا وإنجلترا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة منتخب إنجلترا وأسبانيا اليوم في نهائي اليورو 2024

نهائي يورو 2024: إسبانيا تبحث عن اللقب الرابع أمام إنجلترا الساعية للتتويج الأول

يسعى المنتخبان لكتابة تاريخ جديد في هذه البطولة العريقة، حيث تهدف إسبانيا إلى تعزيز رقمها القياسي كأكثر الفرق فوزًا باللقب بواقع 4 ألقاب، بينما تسعى إنجلترا إلى كسر عقدة النهائيات والتتويج بلقبها الأول في تاريخ البطولة.

وتأهل المنتخبان إلى النهائي بجدارة واستحقاق، حيث قدمت إسبانيا عروضًا قوية خلال البطولة وحققت الفوز في جميع مبارياتها الست، بينما واجهت إنجلترا بعض الصعوبات في مشوارها، لكنها نجحت في حسم النتائج في المباريات الحاسمة.

وتشير الإحصائيات إلى تفوق إسباني نسبي على إنجلترا، حيث فازت إسبانيا في 6 مباريات من أصل 27 مباراة جمعت بين المنتخبين، بينما فازت إنجلترا في 13 مباراة وتعادلا في 8 مباريات أخرى.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المباراة النهائية، والتي من المتوقع أن تكون قمة كروية مثيرة، خاصة مع وجود نخبة من أفضل اللاعبين في العالم في صفوف المنتخبين.

موعد نهائي يورو 2024.. إسبانيا وإنجلترا على موعد مع التاريخ



يستعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمشاهدة مواجهة قوية تجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، والتي ستقام مساء اليوم الأحد 14 يوليو 2024.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024

يُمكن لمحبي كرة القدم في العالم العربي مشاهدة مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، عبر مجموعة من القنوات الفضائية، وذلك على النحو التالي:

1. قنوات بي إن سبورتس:

بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس: ستنقل المباراة بتعليق المعلق عصام الشوالي.

بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس: ستنقل المباراة بتعليق المعلق حسن العيدروس.

2. القنوات المفتوحة:

قناة تونس اون سبورت: ستنقل المباراة مجانًا في تونس.

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس 11544 نايل سات 27500 أفقي بي إن سبورتس إتش دي 2 ماكس 11744 نايل سات 27500 أفقي تونس اون سبورت 11256 عرب سات 27500 أفقي

حكم مباراه انجلترا واسبانيا في نهائي يورو 2024



يدير مباراه انجلترا واسبانيا في نهائي يورو 2024 الحكم الفرنسي الشهير فرونسوا ليتيزكي ويعاونه سيريل موجنييه ومهدي رحموني وسيمون مارتشينياك حكمًا رابعًا، بينما يأتي على تقنية الفيديو «VAR» الحكم توماس ليستكيفيس ويساعده جيروم بريسارد.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام إنجلترا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريا - ناتشو - إيمريك لابورت - خيسوس نافاس.

خط الوسط: فابيان رويز – رودري - داني أولمو.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين يامال.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كيران تريبير - جويهي - ستونز - والكر.

خط الوسط: ديكلان رايس - بيلينجهام - كوبي ماينو.

خط الهجوم: فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.

تاريخ مواجهات إنجلترا وإسبانيا قبل نهائي اليورو



التقى منتخبا إنجلترا وإسبانيا 18 مرة من قبل، فاز الإسبان في 7 مباريات، ومثلهم للإنجليز، بينما حسم التعادل 4 مواجهات.

آخر مباراة جمعت بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا كانت في بطولة دوري الأمم الأوروبية في عام 2018، وحسمها رفقاء هاري كين بثلاثية مقابل هدفين.

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