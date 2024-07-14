أحمد شكري: الفساد في الكرة المصرية بزيادة والاتحاد يجامل الأندية والأهلي مؤسسة لا يوجد مثيل لها

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد شكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ونادي دياموند الحالي، أن الفساد بزيادة في الكرة المصرية ولذلك لا يوجد تقدم.

وتابع شكري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الاتحاد يجامل الأندية على حساب اللاعبين، محمود توبة لاعب إنبي السابق، لم يحصل على أمواله منذ 4 مواسم حتى الآن، رغم حصوله على قرار رسمي بالمستحقات".

وأضاف أحمد شكري: "هناك وكلاء مؤذيين وأندية مؤذية، ورئيس أحد الأندية قالي هنبطلك كورة عشان طلبت مستحقاتي بعد رحيلي، على عكس الأهلي الذي أرسل لي ميدالية الكونفدرالية وجميع مستحقاتي المالية وجميع المكافآت وأنا في سموحة، ولذلك الأهلي مؤسسة لا يوجد مثيل لها".